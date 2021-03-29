據台灣高檢署統計，2020年查獲第四級新興毒品超過4.7公噸，是2019年查獲同級毒品數量近一倍，另因吸食超級搖頭丸(PMMA)死亡有93人，死者平均死亡年齡28.3歲，體內平均驗出4種毒品成分。高檢署將於30日舉行今年第一季「毒品情勢分析及警示發布」記者會，對社會各界提出示警。

高檢署表示，高檢署明天下午將與法務部法醫研究所、刑事警察局共同舉行記者會，會中將針對「毒品情勢」、「驗出新興毒品死亡案件數」及「檢出毒品之種類新興毒品危險性及防制作為及成果」進行說明。

據高檢署統計指出，2020年1至7月，就有114人因施用食新興毒品死亡，施用超級搖頭丸PMMA（副甲氧基甲基安非他命)致死有84人，不過，2020年全年施用PMMA致死共計93人，2020年5月死亡17人為最高峰，之後逐月遞減，但2020年一整年施用PMMA死亡93人，平均約4天就有1人死亡。

高檢署指出，死亡的93人，以北部63人最多，其中桃園18人居冠、台中15人居次，而台北、基隆也高達9人，死者有66人為男性、女性27人，平均死亡年齡28.3歲，法醫所在其體內平 均驗出4種毒品成分。

高檢署指出，2020年檢警調共緝獲各級毒品8155.5公斤，其中第四級新興毒品數量4797公斤，是2019年緝獲同級毒品數量2867公斤，成長將近一倍，顯示新興毒品市場成長驚人，嚴重毒害青少年，毒品情勢令人憂心。

高檢署說，新興毒品以毒咖啡包、液態毒品等混合式毒品，透過網路流通，在年輕族群間流行，因包裝精美讓人降低毒品警戒性，性質不定、查緝不易。

高檢署說，PMMA為二級毒品，屬中樞神經興奮劑，毒性超過MDMA搖頭丸、甲基安非他命4倍，50毫克就有中毒可能。施用PMMA會神智不清、全身抽搐，甚至大吼大叫，手腳亂踢，致死率極高。高檢署已要求加強特定營業場所通報責任，指示警調強力掃蕩提供、流通PMMA的青少年聚會場所，並溯源抓出藥頭。

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(中時 )