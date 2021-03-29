迎接兒童節連續假期，國立海洋科技博物館新增宮廷魚樂特展、全新上映海洋劇場，4月2日至4月5日推出兒童市集、戲劇匯演、兒童趣味競賽、快閃，以及RB02搜救艇解密等限定活動。

國立海洋科技博物館長陳素芬指出，海科館位於基隆八斗子，一直以來皆是國人假日親子共遊的首選景點之一，兒童節連續假期，海科館除了館內基本的展覽外，也規畫體驗與表演活動，讓大家重返童年，從早玩到晚。

不同以往，海科館今年的童樂派對除規畫互動活動外，更與國立台灣科學教育館合作，推出同仁自編、自導、自演的「費布納西先生與露比兔」科學劇，透過費布納西先生和兔兔家族的互動，讓大小朋友認識費布納西數列，同時也帶領大家觀察大自然環境中隱藏的費布納西數列，內容精彩有趣。

海科館表示，有「海中不倒翁」號稱的RB-02搜救艇，去年從海巡署除役，現存放於海科館海洋職涯探索基地，這艘功績卓越的搜救艇，將於兒童節開放讓民眾上船一睹真面目，搭配基地裡海洋職人換裝體驗以及海洋DIY活動，四天假期每日限量僅開放300名參加體驗。

另外，在館內推出「當我們童在一起」的趣味競賽，只要完成任務即可免費玩推車車PUI PUI、彈乒乓及套圈圈三種趣味小遊戲，歡迎民眾把握兒童節的機會，只要集點就能換贈品，同時為了讓旅遊吃喝採買都能到位，兒童節連假期間消費滿500元即可抽扭蛋，人人有獎，歡迎大、小朋一起來逛展抽好禮。

(中時 )