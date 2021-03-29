剛公布的前兩月企業利潤數據理想，A股29日早盤收升，滬指升27點，深成指升95點。

香港信報報導，上證指數早盤一度跌8點或0.25％，低見3,409點，隨後回穩，高見3,449點，升31點或0.92％，半日收報3,445點，升27點或0.79％，成交人民幣（下同）2,176.26億元。

深成指反覆走穩，半日收市報13,865點，升95點或0.69％，最高見13,895點，升125點或0.91％；曾低見13,684點，跌85點或0.62％，成交2,902.5億元。

滬深300指數收報5,077點，升39點或0.78％；創業板指數收報2,766點，升20點或0.75％。

各類股普遍上揚，煤炭股升逾3％；水泥股升逾2％；化工、電力股升逾1％；石油、鋼鐵、有色金屬股走穩；房地產、金融股則偏弱。

中國財政部公布，今年首兩個月國有企業利潤總額5,489.4億元，按年增長1.5倍。中國國家統計局上周六公布，今年首兩個月，全國規模以上工業企業利潤總額11,140.1億元，按年增長1.79倍。

(工商 )