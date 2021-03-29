證交所統計，上周外資在集中市場賣超396.78億元，累計今年來賣超已達3.474億元；就個股方面，賣超台積電（2330）8.53萬張最多，另買超彩晶（6116）14.56萬張最多。彩晶因具有低股價、轉型題村，獲得外資青睞，今（29）日股價應聲攻上漲停。

證交所統計，上周外資在集中市場賣超396.78億元，累計今年初至3月26日止，賣超達3,474.74億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.315兆元，占全體上市股票市值的44.87％，較前一周增加2,128.48億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：彩晶買超145,634張、國泰金買超57,759張及群創買超47,638張；賣超最多的前三名上市公司為：台積電賣超85,269張、華航賣超34,725張、和碩賣超27,812張。

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