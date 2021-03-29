高雄市楠梓區某國小一名9歲國小二年級女學生，29日上午9時42分因絆到電線跌倒，遭開水燙傷，造成雙腳2度約13％燒燙傷（醫院評估）。女童送醫時的意識清楚，由救護人員處置後送醫。

高雄市教育局表示，當時這名女學生在下課後與另一名小朋友去找一年級曾教過他們的蘇姓導師，在低年級教室內不小心絆到熱水壺電線而摔倒，並翻倒壺內熱水燙傷。

事發當時，低年級導師迅速將受傷學生送至健康中心緊急處置，並同時連繫家長後送至義大醫院，目前得知燙傷部位為左右大腿、腳踝、屁股，經醫生初步判定為表面淺層二度灼傷。

校方已經報校安通報，教務主任代表學校致贈慰問金予家屬，下午將再偕同學生現任導師與一年級導師到院再度關懷。

教育局已請校方關懷學生，並協助辦理後續學生保險理賠事宜，教育局並呼籲學校應注意校園安全。

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(中時 )