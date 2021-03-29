新北市陳姓男子承租樹林區鐵皮屋當作職業賭場，警方接擭線報後，發現該鐵皮屋位置隱密，平時人煙稀少，為了調查賭客動向，警方多次暗中探訪，掌握陳男、賭客進出習慣，並在今清晨3時許破門攻堅，破獲該職業賭場，查獲63位賭客，並搜獲163萬多元頭金、賭資，訊後將陳男依賭博罪嫌送往新北地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法開罰。

59歲陳男平日承租鐵皮屋，作為賭場用地，為了不被警方發現，在賭場外裝設多支監視器，以高安全性吸引賭客聚賭，未料警方接獲線報後，凌晨破門使陳男來不及反應，一舉查獲數位賭客，發現陳男以天九牌、骰子、籌碼等作為賭具經營，且63位賭客中還有一位簡姓通緝犯。

樹林分局表示，警方攻堅時賭客正群聚賭博，現場查獲163萬多元賭資、天九牌賭具一副、骰子一盒、籌碼一批等證物，訊後將陳男依賭博罪嫌移送地檢署，另為防止鐵皮屋再次淪為犯罪場所，危害轄內治安，將報請新北市政府聯合稽查小組會勘後拆除。

(中時 )