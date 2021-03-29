花蓮新城鄉三棧溪出海口的大量裝置藝術，讓不少民眾反彈，要求花蓮縣府管理；對此，縣府表示，該處裝置藝術在此處無違法，不過仍會勸導業者定期整理周邊環境。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮新城鄉三棧溪出海口，近期有業者為吸引民眾拍攝網紅美照，將各樣道具放在沙灘上，不少民眾認為此舉破壞沿線景觀且造成海洋負擔，要求管理單位祭出罰則；對此，花蓮縣府表示，該處裝置藝術在沒有妨礙整體視野景觀，製造環境髒亂前提下，沒有違法，不過仍會勸導業者定期整理周邊環境。

近年，在三棧溪出海口沿岸沙灘上騎沙灘車享受飆沙刺激體驗吸引不少遊客，同時業者也在一旁放置如天空之鏡、階梯等裝置藝術，提供遊客借位拍攝美照。

近日民眾發現，業者使用完這些裝置藝術後，非但沒有整理收回，甚至直接放在沙灘上，認為雜亂已破壞大自然景觀，造成環境汙染，痛批業者「大辣辣地在沙灘上做起生意，錢赚飽飽卻不把場地還原」。

然而，該地屬花蓮縣府管轄，觀光處觀光產業科長陳勇男表示，設置在沙灘車活動區域的裝置藝術是業者為使活動豐富，臨時設置方便遊客拍照，加上隨時可拆，不是固定建物，若有颱風都可以遷走，且在沒有妨礙整體視野景觀，製造環境髒亂的前提下，業者擺放裝置藝術沒有違法的問題。

沙灘車業者楊智良則說明選擇放在三棧溪出河口的原因，他說因為該處較偏遠，不會影響到許多遊客，加上裝置藝術可隨時遷移，突遇緊急狀況時皆會移到自己的場地內，且同仁固定一段時間，會在沿線做淨灘活動，將海上一些漂流垃圾一併帶走，不會造成海洋負擔。

楊智良接著說，裝置藝術原先雖僅提供給客人拍攝，不過受許多遊客建議，因此目前都開放給喜歡的民眾拍攝，上面也有印製許多注意事項，提醒民眾使用時應注意安全。

(中時 )