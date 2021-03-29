教育部與美國在台協會於今天共同舉辦「台美教育倡議-雙語教育研討會」，雙方達成共識，將策略聯盟國立中山大學、文藻外語大學及高雄市政府教育局成立首座「台美教育倡議-雙語教育培訓基地」。

今天的活動是延續1月16日台北場華語教學論壇，為台美教育倡議系列活動第二場，在高雄中山大學舉行，吸引逾250人共襄盛舉。教育部長潘文忠、美國在台協會處長酈英傑、高雄市長陳其邁與國立中山大學校長鄭英耀等人皆與會並開幕致詞。

潘文忠表示，雙語國家政策是我國未來教育政策的主軸，英語能力更是台灣未來國際競爭力的關鍵，除了培訓本國現有外語教師、培養未來雙語教學種子師資外，也將透過外師引進，提升我國師生整體英語素質。

我國駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會在去年12月簽署「台美教育倡議」至今不到4個月時間內，台美間已快速推展各項教育合作案。為了向教育界提供台美雙向語言交流合作成果及未來方向，今天研討會共分為「雙語國家政策及雙語教育」、「雙語教育經驗分享」及「雙語國家政策推動」等三項主題。

今天活動最大進展是教育部與美國在台協會共同提議局成立首座「台美教育倡議-雙語教育培訓基地」。此基地將成為整合地方教育局、大專校院、中小學及美國在台協會所代表的美國龐大英語教學人力及資源的平台。

教育部表示，「台美教育倡議-雙語教育培訓基地」的核心任務有三：一、透過大學攜手中小學，協助教師英語專業知能成長、並進行雙語教育教材研發合作與教學評量設計；二、提供全英語教學訓練網絡資源及訓練課程，協助國內大專校院培育英語授課教師及教學助理；三、建立數位華語教材及教學平台等學習資源，培訓華語師資。

(中時 )