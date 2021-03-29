大陸中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前在美中高層會談時重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，還警告美國不可以干涉中國內政。獨派團體今天召開記者會強烈抗議並嚴正駁斥，強調台灣不是中國的一部分，「我們堅定捍衛台灣國家主權、民主自由，沒有任何妥協退讓餘地！」

美國國防部官網日前刊文指出「台灣從來都不是中國的一部分」，楊潔篪等人為此在美中高層會談時稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，還警告美國「不可以干涉中國內政、不要試圖突破中方底線」。

獨派團體今（29）日共同召開記者會，亞太自由婦女協會理事長楊黃美幸表示，「台灣自古以來就是中國不可分割的一部份」，這是中共一直視為擁有台灣主權的「歷史根據」。但事實是，雍正皇帝說：「台灣地方自古不屬中國」，清朝史家趙翼也說：「台灣自古不隸中國」。

她說，台灣隸屬中國的時間只在中國最後一個朝代-即清朝，何況清朝也是中國被異族統治的時代。請問，何時台灣自古屬於中國？如果以中共的邏輯，是否歐洲的版圖要重新劃分了？

福和會理事長林逸民指出，2020年11月，美國當時川普政府國務卿蓬佩奧於接受訪問時公開說明：「台灣從來不是中國的一部分，過去35年來美國民主、共和兩黨政府所遵循的政策都承認此事。」美國政黨輪替後，很快證明蓬佩奧所言非虛。美國國防部官網日前刊文，再度明確指出「台灣從來都不是中國的一部分」。

他說，這個基本事實，有堅實的歷史證據支持，昨天，福和會才剛至台南，憑弔安平古堡，熱蘭遮城。荷蘭本來兩度占領澎湖，1912年中華民國成立時，領土沒有台灣，1949年中華人民共和國成立時，領土也沒有台灣。自天地開闢以來，台灣都不屬於中國，是歷史事實。呼籲台灣人可以大聲告訴世界：中國是中國，台灣是台灣。

北社社長李川信也表示，中國崛起後，在國際場域想盡辦法封殺台灣生存空間，宣傳台灣是中國神聖不可分割的一部分，台灣是中國內政問題，借以謀取併吞台灣的野心。但中國如此作為，卻禁不起國際法及歷史事實的檢驗。

(中時 )