蔡英文總統今天在總統府致送資政及國策顧問聘書表示，在這個任期，整個執政團隊將會依照長期的施政目標逐步實現，繼續推動產業的轉型升級，打造更完善的幼托、長照系統，以及落實全齡照顧，同時也要持續促進區域的均衡發展。這些重要的任務，她要拜託各資政和國策顧問一起來完成。

蔡英文在致詞時表示，資政和國策顧問都是非常優秀且受人敬重的社會賢達，在業界也有相當豐富的經驗，是各個領域的重要領袖。她要感謝資政與國策顧問願意擔當這個重任，也感謝他們過去到現在，都不吝給予非常多務實中肯的建議，並常常針對國家政策提出非常有建設性的方針。

她也感謝資政和國策顧問適時反映各界的民意，讓整個執政團隊都能夠了解人民的需求。透過這樣的討論，我們才能夠協助民眾解決最切身、最重要的問題，做到讓民眾有感的施政。

蔡英文指出，從上一個任期開始，我們已經為國家的改革打下重要的基礎。這個任期，整個執政團隊也會依照長期的施政目標，逐步一一實現。我們會繼續推動產業的轉型升級，打造更完善的幼托、長照系統，以及落實全齡照顧，同時也要持續促進區域的均衡發展。她拜託資政和國策顧問一起來完成。

尤其，所有資政和國策顧問都是榮譽無給職，她也再次感謝大家願意無私奉獻，擔任國家的志工，「我們一起為台灣繼續努力。」

(中時 )