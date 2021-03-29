西班牙電信商MasMovil周日宣布，將對西班牙電信同業Euskaltel發起約20億歐元(約24億美元)的善意收購邀約。此舉也將撼動西班牙電信市場版圖。

MasMovil表示，已獲得Euskaltel的52.32%股東同意，提出每股11.17歐元現金報價，相當於周五收盤價的溢價16.48%。

MasMovil在聲明中指出，兩家公司將形成堅實的互補產業發展，收購將促進成長，並為西班牙電信業帶來轉型。

在提交給西班牙證券市場監理單位的文件中，MasMovil表示，已在3月15日與Euskaltel董事會就收購進行接洽，Euskaltel董事會在3月17日同意認為該收購為善意並具有吸引力。該文件並指稱兩家公司已經獲得協議，已正式確定與收購關係相關的協議。

MasMovil表示，Euskaltel將繼續確保其在西班牙第四大電信商的地位，將保留Euskaltel、R,Telecable和Virgin品牌；MasMovil還表示，將維持這些公司的就業，但沒有提供進一步細節。

歐洲電信商一直在擁擠的市場內難以提振其獲利成長；而有關西班牙電信業者整併的傳聞，在過去一直存在，如今正式浮上檯面。

(時報資訊)