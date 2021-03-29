受美元普遍升值影響，周一黃金價格走跌，此外，經濟持續復甦與疫苗擴大接種提升了投資人的風險偏好，亦削弱黃金的避險地位。

目前現貨金跌0.1%，報每盎司1,730.49美元，稍早前跌逾0.2%。美國4月期金目前亦跌約0.2%，報每盎司1729.40美元，稍早前一度跌0.4%。

本周美元開局走高，目前兌歐元與日圓都距離里程碑式的高點僅一步之遙。美國的經濟實力與疫苗接種進度都遠遠超越歐洲，吸引投資人重回美元懷抱。

目前歐元報1.1788美元，距離上周創下的4個半月低點1.1762美元不遠，且遠低於約在1.1866美元的200日移動均線。歐洲的新冠肺炎疫苖接種進展不順利並爆發新一波疫情，歐元估將在3月創下2019年中以來表現最差的月份。在數據顯示投資人仍大舉看漲歐元之際，這成為了一個空頭的信號。

美元指數目前微升0.02%，報92.79。

其他貴金屬方面，現貨銀跌0.70%，報24.86美元。現貨鈀金跌0.16%，報2670.53美元。現貨鉑金跌0.32%，報1180.64美元。

(時報資訊)