因新疆棉問題捲進抵制風波的NIKE、愛迪達官方App從華為、小米、OPPO等應用商店下架，蘋果用戶仍可從AppStore下載。

據網友統計，目前有華為、小米、OPPO等品牌手機的應用商店裡，確實已暫停了提供NIKE、愛迪達等App的下載服務，搜索詞條Nike、耐克、愛迪達已經沒有相關結果。

另一方面，在多家大陸地圖App取消H&M門市的標記之後，現在蘋果地圖上也無法搜索到「HM或H&M」，輸入關鍵字之後顯示為「找不到結果」。

上周已有多家大陸的地圖App，如百度地圖、高德地圖等均無法搜索到H&M門市。同時也是在上周，淘寶、京東、拼多多等電商平台也無法顯示H&M的店鋪及商品資訊。

另外包括華為、小米、VIVO、騰訊應用寶等應用商店均已下架H&M商城APP。不過現在NIKE的資訊還是可以在電商平台或地圖App上被搜索看到。

據悉，蘋果地圖在國內與高德地圖合作，此前高德地圖已經無法搜索到H&M的門市。

(工商 )