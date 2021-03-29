聊天忘我？2女走進機車代轉區

不少人邊過馬路邊滑手機，因而發生危險狀況，也有人因聊天聊到忘我而出糗。有網友分享影片，只見2名長髮女子邊走邊聊過馬路，走著走著竟然停在機車待轉區，疑似等紅燈，直到後方機車按喇叭，驚嚇回頭才發現自己出糗，趕緊離開現場，眾多網友看了直說「笑死」，不過2女行為已觸犯交通管理處罰條例，若遭檢舉恐吃300元罰單。

有網友在臉書社團《路上觀察學院》張貼一段機車行車紀錄影片，只見2名長髮女子原本走在白色斑馬線上，走著走著，不知是平時騎機車習慣了，或是聊天太專心，兩人竟然左轉站進機車代轉區內，與旁邊機車併排等紅燈。

只見2女顯然聊天聊的很投入，一旁機車騎士、乘客不停打量2人，她們也渾然不覺，直到後方機車按喇叭，2女回頭發現自己出糗，才離開代轉區。

這段畫面PO上網不到24小時，就獲得超過1.4萬網友按讚並回應：「笑死」、「三寶不管開車、騎車、走路都是三寶！」、「隱形摩托車你沒看到嗎」、「別看他們這樣，當他們騎機車就都騎斑馬線了」、「聊天聊到忘我是有可能啦，不過這畫面真的是滿可愛的」、「哪裡有行人 我只看到兩尊在路上跑的神祖牌」、「國王的機車」。

不過兩女行為恐觸犯《道路交通管理處罰條例》第78條規定，「不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」、「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行」，若遭到檢舉，將可開罰新台幣300元。

(中時新聞網)