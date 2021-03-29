實地考察會館！王定宇不住卻找顏若芳分租？ 葉毓蘭酸：可能還有不同的活動要進行

日前民進黨立委王定宇爆同居緋聞，對於外界質疑為何放棄免費的立委會館，選在外面租屋，王當時解釋，是因會館冷氣太吵。對此，國民黨立委葉毓蘭今（29）日安排媒體一起到會館考察，受訪時表示，可能自己太幸運，都沒有遇到問題，房間也很大，「其他委員可能在房間內還有很多不同活動要進行，所以嫌小了一點。」

葉毓蘭表示，自己是住在大安會館，強調會館所有房間設備都是一樣的，小到連肥皂、牙膏、牙刷都準備好，如果使用上不習慣，也可以自己準備個人的用品，相信立委都有能力可以解決這些小問題。

葉毓蘭視察立院會館。（趙雙傑攝）

國民黨立委葉毓蘭安排媒體一起到立委會館考察。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

對於王定宇所說冷氣太吵等問題，記者追問，真的不適合立委住嗎？葉毓蘭表示，每個人的標準不太一樣，就自己住的大安會館，還比台北會館大一點，也比自己家裡的主臥室還方便舒服，「其他委員可能在房間內還有很多不同活動要進行，所以嫌小了一點。」

葉毓蘭也相當肯定會館的提供的服務，像是冰箱太冷，房務人員會特地來除霜，甚至幫忙處理過期食物，她也說，立委不能想像自己住在五星級會館。

此外，一同前往考察的國民黨立委吳斯懷也在臉書表示，經實地勘察，並無某委員所說冷氣太吵情形，各項設施設備完善，同仁盡心盡力保養維護，對此感到非常滿意，如果符合住宿資格，這兩個會館會是首選，不會在外面租房。

【LIVE直播】王定宇嫌立院會館簡陋冷氣吵？葉毓蘭率隊前往考察 | 2021.03.29

(中時新聞網)