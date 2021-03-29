55歲南韓演員朴重勳（박중훈）演技精湛，多次獲得青龍獎、百想藝術大賞等影帝獎項，曾演過《大浩劫》等夯片，然而日前卻傳出他兩度酒駕遭逮，酒測值嚴重超標，儘管經紀公司立刻表示他正在深刻反省，但卻有網友挖出朴重勳早在2019年就承諾要戒酒，卻仍破戒。

根據南韓電視台《SBS》報導，26日朴重勳和友人聚餐結束後，就請代理司機開車到首爾漢南洞的朋友家大門口，接著他請對方離開，由自己接手開入地下停車場，在距離停車場100公尺處，大樓管理員發覺他的狀況有異，立刻要求確認身分，朴重勳卻不願透露，大樓管理員便報警處理。

警方到場後，朴重勳也不願配合酒測，當場被吊銷駕照，也發現朴重勳酒精濃度高達0.176%，是駕照取消標準的2倍以上，且同時地下停車場還發生了車禍，警方目前正在調查車禍是否和朴重勳有關，消息曝光後，朴重勳的經紀公司第一時間公開道歉：「對於發生這樣的事深感責任重大。」

然而朴重勳2004年首度因酒駕遭逮，他2019年在IG發文，痛定思痛要戒酒，如今又被抓到，也讓外界對朴重勳的承諾存疑，事實上，朴重勳不僅演技精湛，還曾自編自導電影作品《Top Star》，甚至榮獲過黃金攝影獎，無論幕前幕後都有亮眼成績，然而影帝卻無法擺脫酒精控制。

(中時新聞網)