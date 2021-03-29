原子邦妮推出新歌ＭＶ。（滾石唱片提供）

原子邦妮推出新歌ＭＶ。（滾石唱片提供）

原子邦妮最新MV〈清晨五點〉上線，由團員羽承擔綱導演，找來新生代演員徐韜、周濃，出演一場暴力浪漫愛情故事。當中野蠻暴力女友引起熱議。女主角不時對男主角拳腳相向，砸螢幕、摔手機、撕照片樣樣來，十足野蠻女友風格。原子邦妮笑稱，其實MV故事想表現的，不只是肢體上的暴力，而是各種感情中傷害的具象化，有時候真正傷人的其實是看不見的。

在〈清晨五點〉上線幾天之後，原子邦妮又無預警發佈歌詞MV〈樂遊原〉，這支作品當中，捕捉了許多台灣的夢幻風光：山色、海景、櫻花、城市全都是在地景點，兩位成員親力親為，上山下海足跡遍布北海岸、墾丁、台灣各地山區等，為觀眾在不能出國的時刻，收藏了許多美麗的風光，MV畫面也讓人感受到滿滿的療癒力量。

雖然受到疫情的影響，原子邦妮的新專輯同名演唱會「樂遊原」由今年3月延期至7/24，但兩位成員心情未受影響，很期待見到所有樂迷的同時，也會持續發表新作，等待暑假在Zepp New Taipei 給樂迷一場聽覺視覺兼具的超值演出。

原子邦妮推出新專輯「樂遊原」。（滾石唱片提供）

(中時 )