Straight up hustle play. pic.twitter.com/OjuKltwpSz — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 29, 2021

為了迎接德拉蒙的加盟，湖人29日面對先前陣容大出清的魔術，當然說什麼也想贏球！靠著薛洛德攻下24分，庫茲馬、哈瑞爾與馬基夫莫里斯都拿雙十數據，湖人驚險以96比93氣走魔術，沒想到他們的本季第30勝(17敗)，竟然如此困難才取得。

面對陣容殘缺不全的魔術，湖人竟然打出一樣爛的表現，打完前3節，還跟魔術打成69比69平手，甚至打到最後7分18秒，魔術更靠漢普頓的三分球，取得82比77領先，幸好湖人馬上換上哈瑞爾，領軍打出10比2攻勢再次反超比分。

不過魔術仍沒放棄比賽，打到最後57.8秒，貝肯站上罰球線兩罰俱中，溫戴爾卡特也在最後30.9秒籃下灌籃，雙方差距只剩3分，湖人接下來進攻又告失敗，時間僅剩5.3秒交由魔術進行最後一擊，可惜歐托波特三分出手沒進宣告洛敗。

湖人除了薛洛德攻下全隊最高得分，庫茲馬也拿21分、11籃板，哈瑞爾18分、11籃板，馬基夫莫里斯12分、11籃板，原本傳出即將穿上湖人2號球衣的德拉蒙，考慮今天這場比賽就打，可惜最後並未成真；魔術以貝肯26分、8籃板表現較佳。

(中時 )