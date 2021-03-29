29日，日本經濟新聞報導，日本瑞薩電子（Renesas Electronics）晶圓廠，日前遭到大火吞噬後，現在估算損失結果，可能遠比當初想像中還要嚴重。

火燒廠事後，瑞薩當時初估有11台機器被燒壞，但根據日經報載，數量應該不只有11台而是17台。但瑞薩則不願透露，到底有多少台機器受到波及不能使用。

19日，瑞薩在日本東北部的一個晶片廠慘遭火吻。當時，瑞薩表示，至少需要一個月時間，300mm(12吋)晶圓產線才能再正常使用，但更換受損機器，可能要花費好幾個月時間。

瑞薩因機器受損無法正常作業，更會加劇全球車用晶片短缺問題，更加雪上加霜。同時，國際車廠也紛紛傳來因為沒有晶片可用，所以產能也無法正常發揮。

這家全球第三大車用晶片製造商，據悉豐田汽車是其最大客戶之一，在全球車用微控制器市場中的市占率為30％。而這次被燒毀的晶圓廠，其中有三分之二產能都是開給汽車用的。

(時報資訊)