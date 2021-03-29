香港新冠肺炎疫情近日有緩和趨勢，有香港專家指出距離「清零」已是「臨門一腳」。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷29日表示，香港疫情現處於關鍵時候，若疫情持續受控，沒有新增源頭不明病例，或連續多日零本地確診，才有條件考慮放寬限聚令或部分處所的營業限制，但香港「復活節5天長假期」（4月2日至4月5日）即將來臨，過去一年，長假期後，疫情均有反彈，認為現時未是時候放寬社交距離措施。

曾祈殷強調，香港疫情一定要「守得好」，建議酒吧業界等可提早準備復業安排，例如改善店內鮮風系統，而政府則要盡早提出放寬措施的準則，對於要求酒吧顧客戴口罩、用飲管飲酒的建議，他抱有懷疑，質疑實際上難以執行，且執法部門亦未必能頻密巡查。

香港呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，香港第4波疫情首次出現本地源頭不明個案情況已持續下降，連續兩周都以超過一半的速度下跌，顯示香港疫情正向好，但不能掉以輕心，認為不應太快放寬社交距離措施，現應該再觀察下星期的情況，源頭不明個案是否變零或變成間中才出現的常態，避免疫情反彈，前功盡廢。而個案「清零」要再看4個星期，社區隱性傳播鏈才算截斷。

梁子超建議在復活節假期，若疫情持續好轉，才考慮放寬部分風險較低的活動，當局應在假期後，一定要看到源頭不明個案持續不斷下降，才有空間陸續放寬措施，但同時要做好準備，如何減低爆發風險，以及一旦爆發，如何能第一時間介入。

另外，曾祈殷建議港府應在確保疫苗供應充足的前提下，主動為市民提供更多接種疫苗的誘因，包括生活、旅遊及工作便利，而不是提供金錢誘因，以提升本地接種率。對於一批在港的BioNTech「輝瑞」新冠疫苗出現瑕疵，導致港府煞停所有接種中心接種「輝瑞」疫苗，曾祈殷表示，不認為涉及系統性問題，指全球都無出現類似香港的問題，相信今次只是個別事件，呼籲市民毋須太擔心，他亦建議當局考慮購入只需接種一劑的新冠疫苗，讓害怕打針的市民更願意接種。

(中時 )