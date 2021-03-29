總面積約352.10公頃的高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫，也就是俗稱的橋頭科學園區，在完成區段徵收公聽會之後，將進入實質開發階段，開闢186.16公頃產業專用區、以及39.79公頃住宅區與商業區。

高雄地政局29日指出，高雄新市鎮第二期發展區，規劃大約186.16公頃產業專用區，39.79公頃住宅區與商業區，以及126.15公頃公園綠地，區段徵收計畫已於27日和28日，完成召開公聽會，正式邁入實質開發階段。

因應中美貿易戰台商回台投資、以及科技部推動發展產業的需求，186.16公頃產業專用區將引進半導體、航太、智慧機械、創新科技、以及智慧生醫等5大產業，均衡都市健全發展。

高雄地政局表示，高雄新市鎮第二期發展區計畫，需用土地人為內政部營建署，委託高雄市政府辦理區段徵收相關行政作業，高市府為保障市民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，與營建署共同研擬安置計畫，針對不同安置對象，提供5大配套內容，包括已建築土地優先選擇安置街廓、營業工廠安置、神明像安置、弱勢家戶救濟、中崎有機農業專用區安置，並向中央爭取從優之救濟方式，以維護市民權益極大化。

(工商 )