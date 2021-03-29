最新調查顯示，逾二成的英國小型出口商已暫停銷售至歐盟，反映脫歐協議上路後，一些規模較小的英企因繁瑣的申報文件而打退堂鼓。

英歐達成的貿易協議自1月1日起生效，如今部分英國企業受累於最新的申報文件與規範，已導致出貨大亂或是延宕。

英國小型企業聯盟（Federation of Small Businesses，FSB）29日（周一）公布，受訪的132家出口商中，30家表示已暫緩向歐盟銷售商品，4％（5家）的受訪出口商決定永久停止銷往歐盟。該份調查於3月1日至15日進行

(工商 )