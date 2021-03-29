量販店家樂福併購196家頂好超市，目標要在中元節前重新改裝更名為便利購超市，今（29日）傳出有飲料、罐頭與冷凍食品等13家公會連署向公平會陳情，指稱家樂福強索196新店開幕贊助費，金額高達294億元？對此，家樂福發稍早聲明澄清否認，並強調沒有「以市場力量要求各供應商與本公司簽約。」

家樂福今發出「合併頂好改裝爭議事況聲明」，表示在收購惠康公司後投入約200人成立改裝團隊，全力支援原頂好超市的改裝作業，希望使消費者獲得更優質的購物體驗，對於原頂好超市的改裝，不僅只是更換招牌為「Market便利購」，改裝內容更包含門市整體系統（包括自動櫃員機及會員紅利點數等）、設施（包括斜坡、自動門、升降梯、冷氣門簾、地板磁磚、服務中心、顧客休息區、空 調設備、洗手間、燈光、冷凍/冷藏/一般貨架等）的更新，以確保顧客可以享受更舒適的購物空間、更優惠的價格以及更好的服務。每間門市不含後續商品及價格投資，現階段依不同需求已分別投入500萬元至1200萬元不等的改裝成本。

且強調在收購惠康公司前就已與各供應商協商2020年度契約，並陸續簽訂完成，扣款的契約義務與家樂福結合惠康公司後的市場力量無關，家樂福沒有以市場力量要求各供應商簽約，並嚴格要求採購人員，所有扣款須基於目前有效的合約條款執行。

同時也說明，家樂福收購惠康公司後的市占率，按公平會計算結果並無所謂寡占的情形，對通路市場及供應商影響相當有限。家樂福再次強調，看待所有供應商為重要夥伴，秉持與廠商共好原則，希望在改裝後創造更大商機，讓各供應商得以受益，「目前仍與各供應商進行2021年度合約的協商及簽署事宜，如廠商對於目前合約有任何異議皆可直接與相關人員討論。」。

(中時 )