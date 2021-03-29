曾是某建設公司股東的張姓男子，僅因自己的經營糾紛，夥同黃姓友人瞎扯大甲鎮瀾宮董事長顏清標涉入「單井工業」炒股、沖繩游艇運毒案，影射顏是「台灣媽祖教宗當門神」。張、黃挨告後被依加重誹謗等罪判刑，顏另還對2人提民事求償100萬元。

張男與曾經入股昇鴻建設開發公司，因與前負責人有經營糾紛，竟與黃男共謀，2016年6月1日由黃男上網發文「合法的坑殺，從某會計師事務所的集體墮落談起」，爆料單井內幕，並刊出前負責人照片，指控前負責人吸毒、染性病、私生活混亂、炒股。

同年6月28日，張、黃又在臉書PO文「驚爆內幕─立法院長王金平、海線教父顏清標家族涉入單井炒股案、遊艇運毒案事涉國民黨營事業」，隔天又PO「單井的門神是立法院長與台灣媽祖教宗」、「顏清標弟弟是昇鴻董事兼門神」、「顏清標家族的手從台中港伸到基隆碧砂港」等。

顏清標得知後報案，控告2人加重誹謗，檢方起訴。台北地院刑庭審結，依偽造文書、加重誹謗罪判張男應執行10月徒刑，黃男應執行4月徒刑，2人均得易科罰金，目前已上訴高等法院審理中。顏另對2人連帶求償100萬元精神慰撫金，北院民庭今開庭。

張男的律師今表示，文章全都是由黃男撰寫，與張男無關，且主張該言論符合真實善意原則；目前因槍砲案服刑中的黃男，則被提到法院親自開庭，黃男說，文章確實由他撰寫，但有阻卻違法事由，並稱顏清標應該早在2017年間就知道發文者，卻直到2021年才求償，請求權時效已消滅。

法官要求張男律師就真實善意原則部分舉證，定5月10上午再開庭。

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(中時 )