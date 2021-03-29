藝人雞排妹日前策展「38號樹洞」蒐集遭性騷擾、性侵害的被害人心聲；1名網友在PTT上爆料，先前鬧得沸沸揚揚的南投某高中男生、警察之子性侵案，疑似受害女學生也投書到該展覽，內容透過沉重文字描述遭侵犯過程的心情，她說「像是溺水一樣」，她更透露之後靠著林奕含的書籍鼓勵自己，度過生命的最低潮。

該南投高中生疑似仗著警察兒子身分，性侵班上女同學2年，事後高層消極處理，在網路引發軒然大波；而疑似遭侵犯的受害女學生在「38號樹洞」投書信件中描述，事發後她不斷被南投當地人物打壓，就連家人也希望談妥和解金後就讓事情過去，讓她曾有輕生念頭，但之後靠著林奕含的《房思琪初戀樂園》鼓勵自己走出陰影，並說該書「深深觸動我內心心靈」。

1名疑似該性侵案受害女學生投書到雞排妹的展覽，內容描述遭侵犯的心情，說「像是溺水一樣」，更透露之後靠著林奕含的書籍鼓勵自己，度過生命的最低潮。（圖／翻攝自PTT）

該投書人也在信中描述事發恐怖的經歷，她形容被對方帶進廁所，「那種感覺像是溺水一樣」，對方事後還不斷拿照片威脅，她說雖然事件爆發後沒有得到好的發展，但她仍慶幸活著，看到雞排妹的徵文啟事後決定公開近況，並告訴兇手「他跑不掉、他得面對」。

雞排妹之後也轉發該篇內容，她回應「最溫柔的人，總是會以最堅強的心擁抱這個世界，儘管已經走了一遭地獄。」（圖／翻攝自IG）

不過由於信件是匿名投稿，目前仍無法確定投書人身分及內容真實性，目前內容已在網路引發熱烈討論。雞排妹之後也轉發該篇內容，她回應「最溫柔的人，總是會以最堅強的心擁抱這個世界，儘管已經走了一遭地獄。」

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