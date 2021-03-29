和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上國道3號和美交流道，只剩最後一哩路，拓寬計畫受住戶激烈抗爭，29日重新召開第2次公聽說明會，住戶拍桌抗議。（吳敏菁攝）

和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上國道3號和美交流道，只剩最後一哩路，拓寬計畫受住戶激烈抗爭，29日重新召開第2次公聽說明會。（吳敏菁攝）

和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上國道3號和美交流道，只剩最後一哩路，拓寬計畫受住戶激烈抗爭，29日重新召開第2次公聽說明會，上百人出席，住戶們擊桌訴求改道，歷經斡旋協調，雙方各退一步，達成將拓寬12米道路改10米道，縣府表示將帶回研議可行性。

和厝路一段銜接嘉卿路，共67公尺，最窄路段只有6、7米，最寬也有8、9米，銜接國道3號和美交流道開通後，交通流量變大，會車困難，形成交通瓶緊，縣府計畫拓寬成為12米道路。

短短67公尺，涉及41位地主，不少是農地，主要衝擊7戶緊臨道路的住戶，道路拓寬計畫已經僵持4、5年了，去年9月召開第2次公聽會，在強烈抗議下流會，29日重新召開，場面還是很火爆，住戶激憤為何不用國有地，要徵收平民百姓合法新屋建？縣府強調，道路設計依都市計畫中心樁，不能貿然偏離。

公聽會上，工務處說明，擴寬12米道路，一旁住戶至少仍留60公分到1公尺，只影響到少數遮雨棚，並沒有侵犯到住戶，7住戶都站起來，雙手拍桌，大喊，「改道、改道」。

議員柯振杯指出，突破交通瓶頸是好事，但各方都應該公平對待，不可以犧牲少數人的權益，質疑整段道路有3公里長，如今卻只施作這短短67公尺，既然只是讓交通通暢，不如各退一步，先拓寬10公尺，兩線道車子可以順暢通過了，也減緩住戶的壓迫感。住戶同意，拓寬10公尺才可以接受。

彰縣府工務處新建工程課課長周瑞霖表示，這段是比較危險的瓶頸路段，因為是嘉卿路拓寬完成後更明顯，如果全程規劃可能要重新評估其可行性方案道路拓寬計畫，拓寬10公尺可以容量兩線車道，將帶回去研議和評估可行性。

(中時 )