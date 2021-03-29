燒酒螺是常見的熱門小吃。近日一名女網友吃燒酒螺時，發現其中一顆的肉質呈現綠色的，乍看之下宛如異形，便將其PO上網發文，有知情網友一看就表示，應該是苦螺非燒酒螺，肉質很苦不適合食用，並開玩笑稱「吃了臉也會變綠的」。

原PO日前於臉書社團《爆系知識家》分享2張照片表示，在夜市買了一份燒酒螺，竟吃到一顆全綠色的螺肉，令她嚇得不敢入口，「好像異形入侵，請問燒酒螺的肉那麼綠是正常的嗎？」

不少網友看到照片後，皆感到很噁心，「顏色有點像我家鸚鵡的排泄物」、「我是某次吃到寄居蟹，咬起來脆脆的讓我覺得不太對，吐出來一看嚇死，從此沒再吃過燒酒螺」；也有網友猜測是重金屬汙染，「綠色絕對是重金屬污染，說吃藻類變綠色的，這說法我不認同」、「綠色好像是他生活的水域有重金屬污染吧？」

留言中，有知情網友一看到照片就認出是「苦螺」，苦螺吃起來口感很苦、很噁心，所以不適合食用，因此開玩笑稱「吃了臉也會變綠色的」。該名網友也表示，燒酒螺的紋路通常是黑白相間，每個螺旋都比較明顯，相對苦螺的紋路通常是成褐色平行，且等距離螺旋狀。

一名養殖文蛤的網友也解釋，苦螺不一定都是呈現綠色，最主要還是要看生長環境而定，而燒酒螺大多都是小型螺類，煮熟後可整尾食用，肉的中段呈現綠色是藻類的顏色、尾端是綠色或咖啡色就是雌性的生殖腺、尾端是黃色的則是雄性生殖腺。

(中時新聞網)