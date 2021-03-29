日前行政院長蘇貞昌砸百億送台北兒童節大禮「國家兒童未來館」，今日數個環團北上立院前上演行動劇，強調行政院如果能用100億的基金全力改善南部的空污重災和高碳排，這對南部囝仔將是最好的禮物。

南部反空污大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、台南市空污防護自救會等今日上午在立法院群賢樓前召開記者會，以結合鼓樂和踩高蹺為44街頭行動劇預演，宣佈「2050高雄零碳排、囝仔有未來」，將成為4月4日兒童節在高雄舉辦反空污抗暖化遊行的活動主題。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，大量燃燒煤炭和石油等化石燃料，造成大氣中的二氧化碳濃度增加，也導致溫室氣體濃度越來越高，燒煤和石油等化石燃料正是今日台灣正在氣候緊急進行式的主要肇因。

他說，高雄是全台碳排量最高城市，高屏地區更是PM10、自動PM2.5和臭氧空污三冠王，只要高雄率先翻轉為綠色零碳城市，台灣淨零碳排必將成為指日可成目標。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，他其實更希望蘇院長也為南部孩童們準備一份兒童節大禮，行政院如果能用100億的基金全力改善南部的空污重災和高碳排，讓高雄儘早無煤和深度減碳，留給孩子健康成長的環境，才真正能夠讓下一代有未來。

李建誠預告，今年「高雄反空污抗暖化遊行」將於4月4日下午1點於高雄市政府(四維行政中心)集合，遊行路線將行經四維三路、光華一路、三多二路、輔仁路、政南街，終點將在行政院南部聯合服務中心。

他說，南部反空污大聯盟要求中央和地方全面執政會做事的「蘇邁安連線」，優先處理固定污染佔比超過7成的高雄市境內國營企業，行政院南部聯合服務中心勿淪為形同虛設的花瓶機構。

(中時 )