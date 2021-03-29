不鏽鋼廠允強(2034)去年業績下滑，每股淨利1.04元，董事會通過超額配息，每股現金股利1.5元。

去年因疫情影響全球市場，允強業績比前一年下滑，營收127.17億元，營業利益4.64億元，歸屬於母公司業主淨利4.23億元，基本每股盈餘1.04元，低於前年之1.53元。

允強董事會通過超額配息，每股現金股利1.5元。以目前股價計，股息殖利率約為5.5%。

(時報資訊)