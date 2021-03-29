《鋼鐵股》允強去年EPS降至1.04元 超額配息1.5元 12:512021/03/29 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不鏽鋼廠允強(2034)去年業績下滑，每股淨利1.04元，董事會通過超額配息，每股現金股利1.5元。 去年因疫情影響全球市場，允強業績比前一年下滑，營收127.17億元，營業利益4.64億元，歸屬於母公司業主淨利4.23億元，基本每股盈餘1.04元，低於前年之1.53元。 允強董事會通過超額配息，每股現金股利1.5元。以目前股價計，股息殖利率約為5.5%。 《汽車股》廣華-KY去年每股盈餘3.51元 擬配息3.5元 廣華-KY去年第四季EPS 2.24元 創近三年同期新高 (時報資訊) #允強 #EPS #超額配息 #殖利率 #現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美時去年EPS 4.22元 創歷史新高 10:392021/03/29 財經 《生醫股》美時去年EPS 4.22元新猷 11:432021/03/29 財經 《半導體》日月光投控擬配息4.2元 攜配發率齊創高 07:452021/03/29 財經 台積電彈回600元 台股大漲百餘點重返16400點 09:072021/03/29 財經 《紡纖股》遠東新捧聚酯金牛 外資喊買看34元 11:092021/03/29 財經 《鋼鐵股》豐興鋼筋反轉 開高200元 11:092021/03/29 財經 富邦金法說 聚焦金金併效益 04:102021/03/28 專題周報 《晨間解盤》電子股難吸引投機力(倫元投顧提供) 07:452021/03/29 財經 《晨間解盤》日KD、MACD低檔向上(日盛投顧提供) 09:432021/03/29 財經 《類股》高端、合一領頭衝 上櫃生醫股元氣旺 10:352021/03/29 財經 外資買台股 朝六方向抄底 04:102021/03/28 財經要聞 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 軟體界的台積電 獨角獸新創公司Appier力拚427億身價 - 財經 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 漿價飆 業者：衛生紙漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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