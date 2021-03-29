去年5月時，一位吳姓網友在臉書辱罵高雄市議員邱于軒是「垃圾議員」，遭到邱于軒提告，儘管高雄地檢署並未起訴吳男，但因為邱于軒有提起民事求償，近日該案的判決出爐，高雄地院認為該留言已造成邱于軒的名譽受損，須象徵性賠償「1元」，並在四大報的全國版刊登半版道歉聲明。而有網友細算這「道歉聲明」的價格，直言吳男慘了。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」去年5月貼出邱于軒在質詢時槓上其他議員的畫面，引來網友討論，但卻有多位網友以不理性的文字進行批評，讓邱于軒氣得截圖提告，共有3位網友遭到提告。

其中有2人被撤告，只有吳男的「沒有民主素養的垃圾議員」發言經高雄地檢署調查後認為，吳男是針對具體事實進行評論，並未構成公然侮辱，不予起訴；但邱于軒仍認為吳男公開辱罵她是「垃圾議員」，已經侵害到她的名譽，向吳男提起民事求償；而法院在今年3月17日公告該案的判決書，吳男須象徵性賠償邱于軒1元，並且「於四大報刊登半版道歉聲明各一天」。

該判決在論壇上引發討論，網友在判決書中發現，吳男的收入僅有32K，但各大報的半版廣告價格都是天價，「這真的是賠到脫褲」、「可憐喔，綠共主子不會救小蟑螂的，乖乖為黨犧牲吧」、「民進黨側翼粉專的頭號粉絲原來月薪32k啊，嘻嘻」、「這差不多是他近五年的年薪了欸」、「蘋果頭版頭半版廣告好像要100萬」、「可悲綠粉…庸庸碌碌賺沒啥錢，整天想幫DPP出頭」。

(中時新聞網)