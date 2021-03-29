台中市第三分局長張則誠感謝金先生（右四）為員警同仁們大展廚藝。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

新鮮的食材搭配上韓國辣椒粉所調製的醬料，香氣四溢的韓式辣炒雞就此登上老松町食堂，同仁個個讚不絕口！（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

有感於居住環境治安讚，旅居台中市三分局轄區、來自韓國的台灣之友金先生和妻子日前到分局員警餐廳「老松町食堂」大秀廚藝，端出拿手的韓國料理：韓式辣炒雞慰勞工作辛勞的基層員警，香氣四溢的韓式辣炒雞讓許多員警享用後讚不絕口！

老松町食堂是台中市政府警察局第三分局員警餐廳，自108年7月中開張以來，以美味菜色及實惠價格受到同仁一致好評，為讓同仁在辛勤工作之餘能補充能量，老松町食堂透過輪流由各單位集思廣益，不時創新端出新菜餚！3月26日由專門管理外事業務的防治組主辦，特別邀請來自韓國的台灣之友金先生，為同仁們準備異國料理-韓式辣炒雞。

住在第三分局轄區內的金先生，與同樣來自韓國的妻子旅居台灣多年，並能說一口流利的中文，是道道地地的台灣之友！平時在國內教授韓文、個性熱心助人的他，更與太太擁有一手好廚藝；金先生夫婦對於居住當地的治安環境感到非常滿意，這次獲得分局的邀請，出於熱忱及感激之情，便決定和妻子一同準備拿手的韓式料理。

就在3月26日，金先生夫婦以純熟的廚藝，把新鮮的食材搭配上韓國辣椒粉所調製的醬料，沒幾分鐘，香氣四溢的韓式辣炒雞就此上桌，當日用餐的同仁個個讚不絕口！

台中市第三分局長張則誠表示：很高興能邀請金先生夫婦為同仁們大展廚藝，並感謝他們對警察工作的支持與肯定，讓同仁能藉此深刻體會，在服務社會之餘，也能感受到來自社會的溫暖，在補充滿滿的能量後，更能夠繼續投入治安維護工作，打造幸福宜居的生活環境。

(中時 )