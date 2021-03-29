尖石鄉公所原住民族語言推廣人員黃美萍，參加原民員會109年度全國績優語推人員評鑑考核，在全國130多位競爭者中脫穎而出，贏得全國第一名，縣長楊文科肯定黃美萍傳承母語的用心，呼籲大家一起努力，從家庭做起讓「媽媽的話」源遠流長。

55歲的黃美萍說，她的父親是部落耆老，經常用泰雅語為族人排解紛爭，讓她從小耳濡目染，自然而然學會族語，她回憶在五年級生的成長年代，學校是禁止說方言，加上鄉裡小孩學齡後大多到平地上學，使泰雅族語開始走入失落的幾10年。

黃美萍不捨母語就快送進「加護病房」，擔任尖石鄉公所原住民族語言推廣人員，最近2年在尖石鄉水田文建站每週四上課，每堂課吸引20多位古稀之齡的長輩共襄盛舉，也讓文建站成為族語聚會所。

黃美萍說，在聚會中用泰雅族語說出部落故事和自己的人生經歷，也籍機做好語調採集工作，希望學員們回家後能將課堂學習的短文、觀賞的影片，回家與孫子孫女分享。

黃美萍推動族語的身影在尖石鄉處處可見，如鄉公所下鄉舉辦部落說明會時，現場即時翻譯溝通，以族語說明土地糾紛和原住民保險事宜，祖靈祭或各項活動的族語看板宣導，在公所服務台張貼族語句子，輔導族語褓姆和泰雅語沈浸式幼兒園，甚至line貼圖也使用族語單字。

得到全國語推第一名的黃美萍，並不以此自滿，她說復振族語是條漫漫長路，她將一個部落、一個部落走下去，讓家家說族語，讓人人以說族語為榮的夢想，早日實現！

(中時 )