長興(1717)2020年營收383.7億元，微幅減少4.94％；在平均毛利率拉高之下，營業利益31.39億元，大幅成長34.43％，創下近五年新高，並拉動歸屬母公司稅後淨利至25.43億元，為近四年新高，年增3.13％，EPS2.05元。董事會通過109年度盈餘分配案，每股將配發現金股利1.5元，配發率達7成。

展望今年，在主要市場需求帶動下，銷售成長可期，惟原物料維持上漲趨勢為製造成本帶來不確定性，長興將審慎應對，並延續近年產品組合優化、開發市場、強化管理的策略，保持穩定的獲利水準。長興表示，配合公司經營規畫及業務拓展需求，董事會同時通過合成樹脂華東新廠一期投資案及長興電子(蘇州)有限公司擴產計畫投資案，未來合成樹脂及乾膜光阻產能將逐步提升，增加業績成長動能。

受到疫情干擾，長興2020年全年營收微幅減少，各部門營收占比分別為合成樹脂48.19％、電子材料33.55％、特用材料17.52％，其中電子材料部門營收比重明顯提高。在原料成本下降及產品組合優化的雙重效益發揮下，全年平均毛利率23.16％，較2019年大幅拉高3.69個百分點，為近20年新高。營業利益因此創下近五年新高，營益率8.18％，較2019年提高2.39個百分點。本業獲利表現亮麗，帶動2020年歸屬母公司稅後淨利成長3.13％，稅後淨利成長幅度不及營業利益成長幅度，係因2019年有處分資產利益的業外收益貢獻，基期較高之故。

今年長興將增加資本支出，擴大大陸華東產能。其中，合成樹脂華東新廠將設立於安徽省銅陵經濟技術開發區，將新設子公司第一期規畫注資人民幣3.5億元，將投入最先進的設備，並符合環保排放標準建立新廠，預計2024下半年試產，在現有的昆山廠產能已接近滿載，華東新廠產能加入，將可滿足市場需求並提高製程效率，提供中長期業務成長動能。長興電子(蘇州)有限公司主要生產銷售乾膜光阻，董事會亦通過擴產計畫，預計投入人民幣9052萬元，提高乾膜光阻產能。

(時報資訊)