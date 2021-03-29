第二季亞洲裂解廠進入歲修期，在成本支撐下，有利於短期塑化產品報價有望處於高檔震盪，惟下游現貨利差將朝上游出現移轉，預估EG、SM漲多回落壓力較大， 而SM下游的PS及ABS相對具有發揮空間，概念股包括台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、國喬(1312)、台達化(1309)等。

亞洲石化廠將自第二季起陸續歲修潮啟動，時逢農曆年後補貨潮及德州冰風暴，業界認為此波亞洲石化廠歲修潮，恐讓石化原料供給短缺更雪上加霜，第二季石化產品價格易漲難跌。

今年大陸地區倡導就地過年，除提振當地消費外，往年春節假期結束後延後返工，造成用工荒的問題亦降低，也一改傳統春節期間「消費強、生產弱」的季節性效應，且出口訂單依然強勁，工業、出口端景氣熱絡，原物料價格上揚，工業生產者物價指數(PPI)年增率轉為正值，未來隨著疫情逐漸受控，全球經貿活動增溫，大陸經濟將保持強勁復甦態勢。

目前看來石化產品漲勢原因主要來自於在美國供給減少、庫存下降，以及OPEC維持減產等因素推動下，國際油價維持高檔不墜；美國德州暴風雪導致部分石化產品產能停車；以及大陸就地過年政策導致年後需求提前恢復。

展望後市，第二季市場裂解廠進入歲修期，在成本支撐下，短期塑化產品報價有望處於高檔震盪，惟下游現貨利差將朝上游出現移轉。2021年市場供給壓力較低的產品以PVC為主，另外，ABS於上半年亦可享有供給空窗期帶來的高利差水準，在美國暴風雪效應於第二季趨緩下，預期原本市場產能增幅較多的EG及SM漲多回落壓力較大， 而SM下游的PS及ABS可望成為原料下滑受惠者。

(時報資訊)