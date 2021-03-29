農委會主委陳吉仲以簡訊向藻礁公投領銜人潘忠政發出會面邀約，雙方將會面，目前藻礁公投確定成案，中油卻曾說，不管有過沒過都沒有替代方案，對此陳吉仲29日表示，透過這項公投，對於環境永續希望找到雙贏方案，非藻礁保護與減煤燃氣議題對撞，和潘忠政期待這周確定時間地點坐下來談。媒體問及是否有信心說服環團？他則說，各環團關心議題及對象不一樣，會找到可以滿足大多數環團的期待，這政府責無旁貸，一定會提出這樣的方案。

陳吉仲說，知道所有的環團朋友們，還有學術界還有關心台灣環境永續的民眾，針對藻礁公投非常關注，這個議題不管公投有過或沒過，政府期待可以在整個環境永續找到一個大家都可以雙贏的方案，而不是直接用保護藻礁跟減煤燃氣這樣的環境議題對撞。他說，環團希望政府可以找出一個大家都可以接受的案，所以政府要提出這樣的一個方案，絕對會是符合大家，要非核、要減煤、要降空汙、要保護藻礁，期待透過和環團的對話可以找到這樣的方案。

他也說，台灣有各式各樣的環團，每個團體關心的議題不一樣，有些是針對溼地，有些針對生態，有些針對鳥類，有些針對藻礁，有些針對空汙、有些針對水資源的維護，環團他們有不同的目標，政府就是期待所提出來的方案可以滿足大多數環團朋友們的期待，這個政府責無旁貸，一定要提出這樣的一個方案。

至於和潘忠政對談，陳吉仲說，會全力的把所有現在面對的問題以及希望可以保護藻礁的方式，比如說蘇院長希望可以可以擴大保護整個桃園藻礁，投入更多的經費等，這個都會全力跟環團朋友們溝通。

(中時 )