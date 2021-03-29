【LIVE直播】疫苗過期在即如何提升接種率 指揮中心召開記者會說明 ｜2021.3.29

我國AZ疫苗開打已超過一周，根據最新統計，截至上周六共有9412名醫護人員完成接種，不良事件通報31件，較昨天公布的數據多3件，但都屬於非嚴重的不良反應，嚴重不良反應維持4件。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第一周由於還在建立疫苗接種SOP，加上接種點較少，所以速度慢還在預期之內，估計接種速度會越來越快。至於擴大疫苗接種對象，以及何時要開打第二劑？則持續視第二波疫苗到貨時間，目前估計可能在5月底之前就會有第二批AZ疫苗到貨。

莊人祥表示，昨日大多數接種醫院的相關人員都休假，所以接種AZ疫苗的人數為零，但至上周六為止，共有9412人施打，目前收到31件不良事件通報，其中有27件為非嚴重，4件是疑似嚴重通報。

莊人祥進一步指出，雖然不清楚這4件的疑似嚴重不良事件通報的詳細情形，但大多是發燒、肌肉痛、頭痛、或是注射部位紅腫、熱、痛。

AZ疫苗開打一周後僅有不到萬人接種，莊人祥評估，按我國疫苗開打時間推算，可能要到5月底才能開打第二劑，屆時應會有第二批疫苗到貨，至於到貨劑量待收到進一步訊息後，會在對外公布。

為加速疫苗施打，衛福部長陳時中表示周三將宣布開放第二波接種人員，莊人祥指出，目前針對專責醫院的第一線人員，這部分共有20萬人左右，未來開放的會包含專責醫院內的非第一線人員，如志工、行政人員等，以及非專責醫院的診所、藥師等醫事人員，加起來共約45萬人，是否要全面開放，還要討論。

AZ疫苗打完第一劑後，必須間隔八周才能再打第二劑，我國首批取得的疫苗有效期限僅到6月15日，若直到5月底都沒收到第二波疫苗，這11.7萬劑疫苗勢必得面臨打一劑或兩劑的抉擇，莊人祥表示，目前還是看第二波疫苗的到貨狀況，若再到時間內能完成五萬劑的接種，就可安排全數作為兩劑疫苗使用；若5月底前確定能有疫苗進來，則能有不同選擇。

至於AZ疫苗開打第一周僅用不到一萬劑，莊人祥澄清，由於這是全新的疫苗，加上各國的報告中有所謂的副作用，疼痛或自覺有微熱、發燒的比例都比一般疫苗接種還要高一點，還有所謂嚴重過敏的反應，因此當初就說醫護人員要分批接種，且接種後要觀察30分鐘，第一周主要是建立SOP，所以會比較慢。

(中時新聞網)