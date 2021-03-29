實地考察會館！王定宇不住卻找顏若芳分租？ 葉毓蘭酸：可能還有不同的活動要進行｜2021.03.29

綠委王定宇被與民進黨發言人顏若芳的分居疑雲，王稱冷氣太吵才去跟顏分租，立法院副院長蔡其昌日前也坦言「環境真的不好」。國民黨立委葉毓蘭今天安排司法法制委員會考察立院會館環境是不是真的不好；葉毓蘭考察後受訪時表示，每個人適合的標準不太一樣，對她來說已經比自家主臥室還方便、舒服，「其他立委可能因為在房間內還有很多不同的活動要進行，稍微小一點。」

立法院總務處長周傑指出，台北會館可供立委住宿的房間有80間，大安會館則有84間。本屆立委人數共113人，實際登記住宿人數有71人，登記使用房間數有142間，分別為台北會館70間、大安會館72間。

王定宇日前回應為何不住在會館要去跟顏若芳分租時表示，因為冷氣太吵，加上左鄰右社都是立委，會想換個環境；民進黨立委許智傑也說，無論大安會館、台北會館都沒有裝潢，只有基本配備，其中大安會館又比台北會館老舊。

葉毓蘭今天安排考察會館，強調自己不是針對王定宇，而是「一室之不治，何以天下國家為」，立法院支援立委問政，但會館卻有立委嫌，人民對立委怎麼會有信心；立法院有編預算整修會館，維持相關堪用度，這筆錢也是人民納稅錢，立委本來就應該監督，所以才安排考察。

對於王定宇說冷氣太吵，同樣參加考察的國民黨立委吳斯懷表示，經實地勘察後，並無某委員所說冷氣太吵情形，各項設施設備完善，同仁盡心盡力保養維護，他感到非常滿意，如果符合住宿資格，這兩個會館會是首選，不會在外面租房。

葉毓蘭說，立委作為房客也不能太任性，「雖然我們沒有交8000塊」，但會館內每間房的設備都一樣，就連牙刷、肥皂、拖鞋等都準備好，有的立委覺得拖鞋不好穿，她自己則是自備，這些屬於個人的物品，做為一個立委，應該有足夠的能力解決這些小問題。

【LIVE直播】王定宇嫌立院會館簡陋冷氣吵？葉毓蘭率隊前往考察 | 2021.03.29

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