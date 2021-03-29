德國總理梅克爾今天敦促國內各邦，要加強遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率飆升，甚至暗示修法通令全國實施宵禁，以控制住第3波疫情。

路透社報導，梅克爾和各邦首長3月初達成暫緩逐步解封的協議，但過去7天德國的感染率出現飆升，卻仍有部分的邦不願履行協議，讓梅克爾相當不滿。

梅克爾在德國第一電視台（ARD）的談話節目裡說：「我們出現緊急情況..不幸的是，各地對此毫無反應，我希望大家別不當回事。」

德國的疫情感染最近幾週因更具傳染性的變種病毒株而飆升，梅克爾的幕僚長今天稍早警告，德國已處於COVID-19疫情最危險階段，必須盡快壓制住，否則病毒恐變種到對疫苗產生抗藥性。

德國的感染率在上週從每10萬人104人染疫，增加至130人。羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute, RKI）今天的數據顯示，德國單日新增確診增加1萬7176例，累積達277萬2401例，單日新增染疫病故90人，累積達7萬5870人。

因供應量限制的關係，德國的疫苗接種起步緩慢。截至今天為止，全國至少已施打第1劑疫苗者僅10.3%，比例遠遠落後像以色列、美、英等國家。

法新社報導，德國在疫情第一波時因防疫有成備受讚譽，但去年底第2波疫情出現卻無法有效遏止，情勢呈直線惡化。原本去年耶誕後新增確診數有下降，但就在德國準備邁出解封第一步之際，英國變種病毒讓近幾週疫情急遽升溫。

梅克爾與各邦首長上週本已同意，復活節假期要實施短期但嚴格的封城，屆時幾乎所有商店都得關門、民眾將被要求待在家，不過兩天後就撤銷復活節封城決定，認為在通知不足下關閉經濟5天窒礙難行。

德國之聲（DW）報導，根據德國聯邦體制，各邦對防疫措施保有最終決定權，像西南部的小邦薩蘭（Saarland）就已決定在復活節假期後解封，恢復運動與娛樂場所。

但梅克爾警告，若各邦接下來幾天再不拿出有效辦法，聯邦政府很可能修改傳染防治法（Infection Protection Act），以便實施全國性限制措施，包括可通令各地宵禁。

(中央社)