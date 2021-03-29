部分中國民眾因新疆棉議題抵制歐美品牌，謾罵銷售相關衣服鞋子的直播主，批評還穿著Nike鞋的人不愛國。最近幾天，陸續有中國網民呼籲理性愛國，稱「不能拿外人的錯，懲罰自己的同胞」。

綜合百度、網易平台上的網友分享，以及評論帳號「補壹刀」的發文，陸續有中國網友對這波抵制潮提出反思，但這是否足以讓一些激進的言行降溫仍須觀察。

根據網友分享的畫面，除了微博上一些人貼出自己「扔鞋」表示不再穿耐吉（Nike，中國大陸稱耐克）鞋，博得一片叫好外；還有地區的新建案拉起紅色長布條，上面寫著「本樓盤謝絕身著耐克和H&M者參觀」。

而愛迪達（adidas）和耐吉雇用的主播一邊直播促購，評論區一邊罵他們是「漢奸」並要他們「滾」，把這些主播都罵紅了眼眶。

據描述，一名耐吉分店主播女孩抽泣著哀求：「別罵我好嗎，我一件都不賣了，但我每天必須要上班。」還有主播說：「你們可以不買，但不要人身攻擊，其實每個人真的都不容易。」

微信公眾號「張江平台經濟研究院」昨天刊文指出，無論H&M、Adidas還是耐吉（Nike）都不是奢侈品牌，喜歡買這些品牌的就是普通人，但現在普通人卻成了被狙擊的對象，「花996（意指超長工時）辛苦攢下的工資買的衣服鞋子，突然就變成了崇洋媚外的證據。不跟著扔、跟著罵，就是不愛國」。

在一篇名為「H&M抵制新疆棉花事件反思：自己人打自己人，算哪門子愛國？」的文章中，作者說，用嘴支持國貨和用錢支持國貨是兩回事，「哪怕耐克退出中國市場，也不代表國產品牌能迅速搶占……合理合法地購買自己需要的產品，真的和不愛國沒有太大關係。」

但也有網友說，中國這種「打著愛國旗號傷害自己同胞」的現象，從2012年抵制日貨、2017年抵制韓貨就已經存在。（編輯：張淑伶/周慧盈）1100329

(中央社)