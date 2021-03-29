POS廠虹堡(5258)董事會通過2020年財報，在第四季營運續揚帶動下，全年合併營收創37.34億元新高、本業營運轉虧為盈，使歸屬母公司稅後淨利跳增至1.98億元、改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）2.23元、亦創近4年高點。

虹堡董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.6元，為睽違2年再發股利，但盈餘配發率僅約26.9％。以26日收盤價21.95元計算，現金殖利率約2.73％。公司將於6月25日召開股東常會，全面改選董事。

虹堡去年第四季合併營收11.2億元，季增33.15％、年減9.8％，毛利率雖「雙降」至24.4％，但營益率6.81％仍優於第三季5.23％，為全年次高。歸屬母公司稅後淨利0.63億元，季增31.86％、但年減65.5％，每股盈餘0.72元。

累計虹堡去年合併營收創37.34億元新高、年增4.42％，毛利率雖降至25.8％的近3年低點，但營益率自負0.27％顯著提升至5.98％，為近3年高點、終止連2年虧損。歸屬母公司稅後淨利跳增10.5倍至1.98億元、每股盈餘2.23元，分創歷史次高及近4年高點。

虹堡去年雖因疫情影響出貨進度，但北亞、歐洲、北美3大市場顯著成長，使營收仍維持成長。加上先前預先提列因應的相關呆帳陸續回沖，使本業獲利顯著好轉。去年第四季因比較基期較高、加上疫情造成產品遞延出貨，使得營運表現低於前年同期。

虹堡2021年前2月自結合併營收4.31億元、年減26.82％，為近3年低點。不過，由於訂單僅為遞延，公司認為未來營運仍具可觀成長空間，看好歐洲及北美將持續擔當營運成長主動能。

(時報資訊)