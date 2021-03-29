台中捷運綠線自25日起恢復試營運，連續4天累計運量達31萬4991人次。台中捷運公司今天表示，28日全線運量創下10萬2834人次，創單日最高，其中，「高鐵台中站」有1萬9368人次居首，第2、3名分別為北屯總站、市政府站，運量均超過1萬人次，隨之而來將面臨清明連假的龐大運量。

台中捷運公司表示，捷運綠線25日起恢復試營運，運量逐日增加。25日當天為5萬5205人次；26日為6萬3898人次；27日是周六，運量大幅成長至9萬3054人次；28日周日更突破10萬大關，達到10萬2834人次。

以各車站單日運量分析，「高鐵台中站」28日運量達到1萬9368人次，穩居冠軍寶座，第2、3名分別為「北屯總站」、「市政府站」，運量均超過1萬人次。

中捷公司指出，因應運量增加，上週末已加派人力在重點車站引導旅客，「高鐵台中站」及「北屯總站」進出月台採取分流措施，避免人潮交錯壅塞。

針對長達4天的清明連假，預計創下運量高峰，中捷公司表示，將加強疏導措施，若月台及大廳層人潮過於擁擠，將啟動人潮管制計畫，進一步管制進站人數及將下車旅客引導出站，以維持車站人潮動線順暢。

(中時 )