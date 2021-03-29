竹北高鐵特定區共同管道維護獲中央評定甲等，圖為輸電管道。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

共同管道建設是現代都市發展的趨勢，竹北市高鐵特定區早年開發時，中央預先在光明六路東二段和嘉豐南路建置長2690米的共同管道，完工後在2009年移交給新竹縣政府，縣府委託專業廠商維護管理，多年來成效優異，今年獲內政部督導業務評定為甲等。

縣長楊文科表示，推動共同管道可減少道路挖掘，維護道路品質，維持市容和交通順暢，並有利民生管線的管理，是現代化城市發展不可或缺的建設，竹北高鐵特定區設置這個共同管道，多年來由工務團隊和廠商細心管理，能獲得中央評比甲等，顯示團隊在管道監督、維護和管理上的用心。

工務處長林鶴斯指出，新竹縣共同管道系統主要是在竹北高鐵特定區，在高鐵站區完成區段徵收後，由內政部營建署土重劃局在開發時建置完成，幹管設置在光明六路東二段和嘉豐南路。

這二段共長2690米的共同管道，移交給縣府管理已近20年，委外廠商都很盡責維護，縣府也陸續在新埔區段徵收和芎林區段徵收範圍，建置微型共同管道。

工務處說明，設在道路下方的共同管道，可收容各種公共管線和設備，像是電纜、自來水管線等，而管道內會建置通風、照明、排水和監控通訊等系統，所有管線集中放置在共同管道，方便統一規畫和管理，施工人員也能安全作業。

內政部對各縣市共同管道業務督導，主要考核共同管道系統規畫、法令章規制定、既有共同管道維護執行情形等進行督導，新竹縣在各項評比都獲得良好成績，最後獲評為甲等。

(中時 )