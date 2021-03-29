熱戀中的情侶，難免會有親密舉動。近日一名網友分享，在連鎖壽司店發現一名女子整個人坐在男子的大腿上，男子手不安分地放在女子的屁股上，令他傻眼「哈囉？是屁股藏壽司嗎？」影片曝光不到1個小時，吸引上千名網友朝聖，紛紛調侃「今晚我想來點，鮑魚握壽司配豆漿」。

原PO今天於臉書社團《爆廢1公社》貼出2段影片表示，在連鎖壽司店享用午餐時，發現隔壁桌一名長髮女生不顧眾人眼光，直接坐在男生大腿上點餐，男生的手也不安分地在大腿、屁股間游移，令他忍不住將其拍下，「哈囉！是屁股藏壽司嗎？這裡是X壽司哦！」第二段影片中，男子的手則滑到女生的正前方，原PO也套上有字樣的濾鏡調侃「當你的海鮮壽司海鮮味不夠時…」。

影片曝光後，隨即引發大批網友按讚分享，不少人傻眼留言「自己鮑魚自己抓？」、「嘴巴吃海鮮，手也要吃一下？」、「這太誇張了吧！」、「這樣吃壽司，等下變『獸師』」、「心裡餓和生理餓的差別」、「今晚我想來點 鮑魚握壽司，配豆漿」、「吃壽司可以叫小姐？」、「果然是現撈的最新鮮」。

也有人看了直搖頭認為，現在這種情侶真的愈來愈多了，完全活在自己的世界，不在意周遭人的眼光，「我若是女生的父母，該有多難過」，在自己家也就算了，在公共場合也是如此，奉勸大家還是要自愛一點。

(中時新聞網)