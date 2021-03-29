台北股市今(29日)開高走高，終場集中市場加權股價指數以16475.97點作收，上漲170.09點，指數一度觸及16520.89點，可惜尾盤16500點得而復失，台積電股價今日也重返600元，不過收盤也是沒站穩，收在599元，上漲9元。

台積電ADR上周五(26日)大漲5.5%，股價今日開盤大漲9元，以599元開出，隨即重新站回600元，盤中一直在599元、600元的整數大關價位上下跳動，盤中也來到602元，站回月線之上，但成交量能縮小為3萬餘張。

台股開盤以16411.67點、上漲105點開出，在台積電持續上漲，聯電一度來到51元，聯發科開盤也上漲10元，以953元開出，不只半導體族群，面板族群也推升指數向上，面板雙虎友達、群創漲幅都有5%以上，彩晶今日更強勢攻上漲停板15.15元，指數開高走高，盤中一度突破16500點，來到16520.89點。

傳產、金融類股也扮演大盤上攻要角，高殖利率題材、營收利多的金融類指數漲逾6%，傳產則以航運以及塑化、鋼鐵、造紙等原物料族群表現亮眼。

(中時新聞網)