康和證券持續培育金融科技人才，3月26日與亞洲大學簽訂MOU產學合作備忘錄，康和證券將提供AI人工智慧交易機器人培訓課程及實習環境，亞洲大學協助導入相關課程，攜手打造金融科技養成環境。康和證券總經理邱榮澄表示，康和在創新能力與技術所展現的企圖心，在券商中處於領先地位，期盼透過與學術界的專業交流，創造雙贏格局，為臺灣培育更多的金融科技人才。

金融科技的與時俱進，讓金融科技人才成為最搶手的明日之星，看好金融科技的爆發性成長，康和證券與亞洲大學簽訂合作備忘錄，由康和提供人工智慧交易機器人相關分析套件，包含交易與報價之應用程式介面（API）、程式交易開發軟體MultiCharts等程式應用，建構程式化交易課程，進一步結合AI人工智慧交易。

康和證券總經理邱榮澄表示，人才是金融業最關鍵寶貴的資源，康和先前已與政治大學、交通大學、文化大學簽訂相關的合作計劃，亞洲大學近年來表現的企圖心有目共睹，康和雖是中型券商但也不斷創新，在創新與創意方面，亞大與康和都有相同理念，期待未來能加強合作，享受「先行者的利益」。

亞洲大學校長蔡進發指出，因應人工智慧時代來臨，亞洲大學各系院相關課程都與AI結合，配合財金系大數據實驗室，有信心打造中台灣金融培訓中心，為台灣未來打出一片天。亞洲大學財金系主任歐仁和表示，康和證券將提供十部價值上百萬元的測評介面平台，於暑假期間裝設在管理學院的教室，提供學生實習環境，讓學生可建立人工智慧交易機器人之模型，再搭配財務科技公司之平台，達成一個完整的智慧金融平台，並建立學生量化交易之認證機制，加強學生量化交易技能，擴展未來就業機會。

(工商 )