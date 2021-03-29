中國電訊設備製造龍頭華為已透過收購訊聯智付100%股權，拿到第三方支付牌照。這項消息證實今年2月的市場傳言，當時有媒體稱華為準備正式進軍行動支付市場。

中國證券報報導，中國企業資訊網站天眼查顯示，近日，深圳市訊聯智付網絡有限公司發生工商變更，上海沃芮歐信息科技有限公司從股東中退出，新增華為技術有限公司為股東，持股比例100%。深圳市訊聯智付網絡有限公司經營範圍含電子支付等網路服務。

報導說，華為早已在為行動支付布局。2016年8月，中國銀聯聯合華為與20多家商業銀行，宣布銀聯「雲閃付」全面支持Huawei Pay。

但在2016年前，華為尚未有發展第三方支付的實際作為。華為消費業務雲端服務部前總裁蘇傑曾表示，華為不會申請第三方支付牌照，華為會立足、聚焦技術，為整個支付行業提供最安全的底層解決方案。

但華為隨後因為中美貿易戰，遭受諸多打擊，國外市場岌岌可危。有分析認為，華為目前轉向積極發展國內市場，以求站穩腳步。

當前行動支付已成為中國消費者使用的重要支付方式之一，2020年有74%的用戶每天都使用行動支付，這也吸引著小米、華為等手機廠商入局。

目前在第三方行動支付領域，微信和支付寶具有絕對優勢，但華為現在是中國最大的智慧型裝置廠商，未來華為在行動支付領域的市場很有想像空間。

手機行業分析師孫琦就表示，華為在中國國內有2億多手機用戶基礎，這是華為進入行動支付市場的優勢。

中國支付清算協會發布的「2020年行動支付用戶問卷調查報告」顯示，2020年分別有92.7%、91.0%和74.9%的用戶使用了微信支付、支付寶和銀聯雲閃付。國信證券研報則指出，兩大巨頭微信支付及支付寶的合計市占率已連續4年超過90%。

但同時，不少廠商準備搶奪這塊大餅，目前有第三方支付牌照的網路巨頭包括網易、蘇寧、京東、百度、新浪、美團、唯品會等，拼多多已間接透過收購方式獲得牌照。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100329

(中央社)