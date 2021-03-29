藍天(2362)公告2020年度財報，全年度合併營收202億元，營業毛利43.56億元，毛利率21%，營業利益14.76億元、年增67%；營益率7%、較去年期增長3個百分點，本期淨利6.67億元，EPS 1.12元，每股淨值67元，董事會通過配發現金0.6元/股。藍天總經理簡義龍表示，目前缺料問題會延續到第二季，這波缺料可說是史無前例，現在訂單已經看到第三季，但有沒有料變成了出貨關鍵。

筆電事業群受惠於遠距商機持續發酵，筆電出貨量維持高檔，2020年全年出貨量152萬台，年增8%，營業額162億元，年增5%。換算美元收入年增11%，創近五年新高。伴隨調整銷售產品組合策略奏效，使藍海機種銷售比重增長7個百分點，突破5成大關，再加上材料成本及費用控制得宜，筆電事業2020年營業利益率5%，較同期成長近2倍，營收及營業利益率雙雙增長，交出漂亮的成績單。展望2021年，客戶需求依舊強勁，出貨熱度不減，面對缺料因素，透過持續調整生產排程、提高安全庫存水位等方式進行調節，加上本季新的VGA顯示卡發布，亦帶來高階電競機種的換機潮，首季出貨量上看45萬台，季增5%、年增100%。

藍天筆電事業群後續將推出一系列搭載INTEL第11代處理器或是AMD Ryzen 5000系列處理器的全新電競及商務機種，2021年出貨量目標175萬台，年增15%，預估在市場高度需求與新系列產品雙優勢的強勁帶動下，出貨量價再向上拉升，可望再創雙率雙升營業佳績。

2020受疫情衝擊，全球GDP負3.5%，中國於疫情爆發後經濟復甦較快，第4季單季GDP增長6.5%，回升至9季以來高點。百腦匯中國事業群2020年為與商家共體時艱，降租節流與商家、廠家共渡災期，故百腦匯18家科技廣場仍可達平均95%的出租率，全年營收僅較去年同期掉一成，第4季單季營收新台幣8.74億元，季增17%、年增7%，營業利益達上季1.5倍、去年同期的1.7倍，單季一掃疫情陰霾，樂觀迎接2021疫後消費熱潮。

群光廣場百貨2020年繼Q3創下單季營收人民幣11.66億元佳績後，Q4適逢十一長假、雙11及聖誕節等重要購物檔期，營運表現再度攀升，單季營收人民幣18.17億元、季增56%，單季稅後淨利人民幣0.84億元、季增14%、年增6%。2021年截至2月份，業績及稅後淨利皆較去年同期翻倍，3月份在女神節及春季化妝品節加持下，預期今年首季表現可望超越疫情前2019年第一季，後疫情時代群光廣場百貨各店人流逐漸回籠，持續引進知名國際品牌及豐富的購物檔期，全年獲利大步向前行。

(時報資訊)