大學跑外送存到人生第一桶金！一名男大生分享他從大一暑假開始做外送，21個月賺了84萬元的經驗，目標是入職兩年賺到人生第一桶金，實現財富自由，同時曝光他跑外送的血汗史、犧牲大學玩樂的時間全心跑外送累積存款，引起網友熱議。

這名男大生昨天在論壇Dcard發文，在大一升大二暑假加入外送平台的行列，整個暑假都在跑，那時候每單薪水很高，第一個月領6萬多，第二個月領8萬多，開學後則是推掉與朋友聚會，在平日下課及假日時間跑外送，若上課時空堂時間較長，也會出來打拚，平日會從下課後下午5點跑到晚上10點、11點，假日清晨5點開始外送，排滿系統上線16小時，等於一個禮拜花57小時在外送。

原PO說，平時吃飯會在外送途中到炸雞店、超商買個20元食物果腹，晚上下班會吃消夜犒賞自己，這樣的生活已經持續21個月，「前面幾個月天天跑，之後就一個月休10多天，薪水越來越少」。

原PO表示，外送雖然累，但看到薪水下來時很滿足，且時間自由，能快速累積存款，客人給小費的機率也高，至於外送車禍風險高，他則認為車是自己控制的，平常騎車小心就好。他的高收入也讓同儕很羨慕，但都沒人想做，寧願去當每天被砍班的打工。

原PO說，他看到薪水入帳時就很開心，不累了。(翻攝自Dcard)

對此，網友紛紛留言：「太佩服了」、「很厲害，這個毅力也不是正常人能夠有的」、「這個本金，搭配正確穩健的理財觀念累進財富，財富自由的速度絕對比很多人快非常多」；但也有人勸他，「打工時間太長了，青春無價，多出去玩玩吧」、「不用讀書嗎」、「一桶金就想財富自由，太單純了吧」、「外送不可能一直都那麼好賺，風險太高了，整體來說還是讀書實在」。

(中時新聞網)