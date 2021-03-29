伊朗與中國外長在德黑蘭簽署25年合作協議

北京和受美國制裁的石油大國伊朗簽下25年合作協議，為美國和盟友在中東增添了新戰略箝制器。而其中必須負最大責任的，就是美國前總統川普，但如今拜登政府卻必須想辦法收拾。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的「戰略家」（The Strategist）網29日指出，這是德黑蘭親西方政權41年前被推翻以來，兩國長期增進經濟，貿易和軍事關係的結果。

儘管協議的內容尚未徹底公開，但必然會有中方對伊朗基礎建設、工業，經濟和石化產業的龐大投資。此外，這也將加強雙方在軍事，情資與反恐上的合作，實質上把伊朗和中方的「一帶一路」倡議相連結，發揮全球影響力。

在德黑蘭2015年和中、美、俄、英、法、德等6國達成核協議後，中伊2016年的貿易額約達310億美元（近8,860億台幣）。然而，隨著美國川普政府2018年5月退出協議，並對伊朗實施嚴厲制裁後，相關貿易額便下降。不過，如今中伊貿易額可望再創新高。

而在這快速升溫關係背後的，是雙方對抗美國與其盟友的共同利益。而中伊間更深度並更廣泛的合作，尤其是和俄羅斯組成抗美鐵三角，更很可能改變區域戰略格局。由於伊朗和產油大國沙烏地阿拉伯是宿敵，因此到目前為止，北京一直小心翼翼，避免和伊朗合作到可能危及它與沙國關係的程度。

單是2019年，中國進口的原油中，就約有17%來自沙國，10%來自伊拉克，還有較少部分來自科威特，阿拉伯聯合大公國與阿曼，只有3%來自被美國制裁的伊朗。此外，中方也和以色列在軍事和情報上有適當的合作，而以色列又是伊朗在區域內的主要死對頭。

(中時新聞網)