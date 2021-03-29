暢銷作家林立青在臉書表示，身邊朋友發現，許多東南亞移工身上都有香水味，好奇問他們為什麼要噴香水才知道，因為他們的國家很熱，所以從小上學前都會先洗澡，再噴一點香水讓老師知道他早上有洗澡，並且認為這是尊重老師，同時尊重身邊的同學，答案曝光讓他瞬間驚呆，感嘆台灣學生輸慘了，一堆台灣老師聽到後甚至直呼：「台灣男學生真的很臭！」

林立青在臉書指出，去年參加文學獎頒獎，有一個得獎者寫的文章是描述自己因為通勤，發現移工身上都有香水味，於是問他們為什麼要噴香水？不料移工竟告訴他，因為他們的國家很熱，上學前會先洗澡，再噴一點香水讓老師知道他早上有洗澡，認為這是尊重老師、也尊重身邊同學的行為。

林立青轉述給其他老師聽時，不少老師都露出驚嘆的表情說，好想要台灣學生也這樣，林立青說，他問了身邊的東南亞朋友，發現每個地方都不一樣，越南移工表示要約會或者是去學校、上班，會把自己弄得乾淨整齊，因此當然要洗澡。

菲律賓朋友則說，上學不見得要噴香水，但洗澡是一定要的；至於印尼人最令他驚訝，他們說自己是穆斯林，所以要固定洗澡、修整體毛才能進清真寺，為了表示尊重，所以也會先洗澡再上學，還有人表示，不見得一定要真的洗，但至少要用濕毛巾擦乾淨，這段談話讓他瞬間驚呆。

林立青接著問東南亞的朋友，到台灣不會不習慣嗎？因為台灣好像沒有這個習慣，一個新住民則表示，他們國家的人進入清真寺前，都一定要清理腋毛，但台灣拜拜好像都不用，「台灣男生本來就很奇怪」。

林立青感嘆，瞬間感覺自己好像落後於全球化的浪潮，於是轉頭問其他身邊的新住民：「你們國家也要嗎？」過程中發現，東南亞許多國家似乎這幾年對於除毛很普及，例如印度片裡的男生也會除毛，菲律賓也很流行，越南人表示習慣上學前洗澡，而且越南人開的美甲店很多都會附設除毛服務，總之他們的反應就是：「只有台灣男生不用吧…」。

貼文一出，引起廣大迴響，有網友回應「看起來台灣男生很追求無拘束奔放」、「台灣不只男生，有的女生也不除毛的」，還有計程車司機說「時常發現外籍人士頭髮濕濕的，原來是洗過澡」、「泰國友人聽到多數台灣人一天洗一次澡 ，而且還是晚上才洗感到不可思議」。

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(中時新聞網)